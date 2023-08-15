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Потрібно поповнювати втрати: у Генштабі розказали про приховану мобілізацію чоловіків у окупованому Старобільську
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Потрібно поповнювати втрати: у Генштабі розказали про приховану мобілізацію чоловіків у окупованому Старобільську

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Старобільськ на Луганщині після окупації
Старобільськ після окупації силами РФ, 2022 рік. Фото надала Яна Літвінова

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків, які працюють на так званих "державних підприємствах", пройти медичну комісію та стати на військовий облік.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях з метою поповнення масштабних втрат в живій силі", — йдеться у повідомлення штабу.

За даними обласної адміністрації, співробітники військкоматів на окупованих територіях готуються також до осіннього призову.

"Співробітники військкоматів на окупованих територіях, готуючись до осіннього призову, проводять звірку наявних призовників на підприємствах та в інших установах".

Прихована мобілізація у Старобільську розпочалась раніше: як у квітні повідомляла Луганська ОВА, у місті почали на вулицях видавати повістки.

Що відомо про Старобільськ

Старобільськ — місто Луганської області, яке було окуповане в перші дні повномасштабного вторгнення. Як розповідала міська голова Яна Літвінова, вже у перші числа березня 2022 року окупанти у Старобільську намагались хазяйнувати, жителі намагались чинити спротив, виходили на проукраїнські акції.

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