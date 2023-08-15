За добу дві людини на Донеччині дістали поранення

Протягом 14 серпня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині одна людина загинула у селі Пречистівка, ще четверо жителів області дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко додав, що поранено жителя Краматорська, Ямполя, Ласточкиного та Північного

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1657 людей, поранення отримали 4002 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

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