На фронті загинув військовий з Рівненщини Станіслав Пінчук

На війні загинув Святослав Пінчук із села Берестя на Рівненщині. Це сталося у Донецькій області, повідомили на Facebook-сторінці Дубровицької міської ради.

Станіслав Пінчук 1999 року народження із села Берестя Дубровицької громади. Він загинув 13 серпня при виконанні бойового завдання біля села Богданівка на Донеччині.

"Не шкодуючи себе, мужньо обороняв Україну від російської навали, до останього подиху боровся за свободу українського народу, у бою з російськими окупантами. Світлий спомин про Станіслава назавжди залишиться у наших серцях", — йдеться у повідомлення Дубровицької міської ради.

Інформацію про дату та час прибуття кортежу із тілом Станіслава Пінчука та прощання із загиблими повідомлять додатково.

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