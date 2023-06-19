Станом на вечір 19 червня офіційно відомо про загибель 18 людей на Херсонщині внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС.

Про це у Telegram повідомило МВС.

14 людей загинули внаслідок утоплення, ще четверо — отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину.

Наразі підтопленими залишаються 818 будинків. Всього з небезпечних районів евакуювали 3773 людини та 284 тварини.

Як повідомив у марафоні "Єдині новини" голова ОВА Олександр Прокудін, на деокупованій Херсонщині внаслідок підтоплення поранені 20 людей.

"Серед них — двоє поліцейських, п’ятеро рятувальників, які постраждали під час евакуації цивільного населення. Досі безвісти зниклими вважається 31 одна людина, з них — двоє дітей. Вдалося встановити наразі місцеперебування 17 жителів області", — говорить Прокудін.

Що відомо про затоплення Херсонщини

Станом на 6 ранку 19 червня середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. На правому березі внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплені п'ять населених пунктів: Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. В них під водою залишаються 843 будинки.

Офіційно відомо про загибель 17 людей на Херсонщині внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС. 31 людину вважають зниклою безвісти.

У Бериславському районі станом на вечір 18 червня підтопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві насосні станції на території Тягинської громади.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо.

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