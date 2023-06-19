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У ЄС заявили, що Угорщина має пояснити, як українські полонені опинились на її території
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У ЄС заявили, що Угорщина має пояснити, як українські полонені опинились на її території

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У ЄС заявили, що Угорщина має пояснити, як українські полонені опинились на її території
Петер Стано. Фото: Twitter

Угорське керівництво повинно пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, яких утримувала російська сторона, а також те, яким чином ті опинились на території Угорщини.

Про це у коментарі Суспільному заявив речник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано.

"Що стосується Угорщини, то саме її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з українською владою у цій справі", — зазначив він.

Посадовець також наголосив, що РФ зобов’язана гуманно поводитись із військовополоненими.

"Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій, а також не ставити під загрозу їхнє життя", — підкреслив Стано.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що МЗС вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, переданих Росією Будапешту, яких Угорщина утримує в ізоляції.

Що відомо про передачу Росією Угорщині українських військовополонених

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі Росією Угорщині українських військовополонених. За його словами, до МЗС України було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для передачі йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

Перед тим спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Так, віцепрем’єр Угорщини із церковних справ Жолт Шем’єн підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 військовополонених — закарпатських угорців. Раніше про це заявляла Російська православна церква.

16 червня уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що Україна встановила місцеперебування та прізвища одинадцяти полонених українців угорського походження, яких Росія передала Угорщині.

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