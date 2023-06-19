Перед вибухом на Каховській ГЕС розмістили машину з вибухівкою — AP

Майже за тиждень до вибуху на дамбі Каховської гідроелектростанції розмістили автомобіль, всередині якого, ймовірно, була вибухівка.

Про це пише Associated Press.

Як зазначається в публікації, журналісти AP отримали фотографію, нібито зроблену українським безпілотником 28 травня. На знімку помітна автівка із частково зрізаною верхньою частиною. Всередині салону помітна бочка із, ймовірно, вибуховою речовиною.

"На фотографіях, зроблених українським дроном, отриманих AP і датованих 28 травня, видно автомобіль, припаркований на дамбі, з акуратно розрізаним дахом, за яким помітні величезні бочки, одна з яких, ймовірно, є міною, і кабель, що йде в бік річки, який контролюється Росією. Невідомо, як довго машина залишалася на місці", — йдеться у повідомленні.

При цьому джерело Associated Press з українських спецслужб повідомило, що окупанти могли розмістити автівку на греблі, переслідуючи одну із двох цілей — запобігти просуванню українських військових або ж посилити вибух у замінованому машинному відділенні, та зруйнувати верхню частину гідроспоруди. Співрозмовник видання зазначив, що самої лише замінованої машини не вистачило б, щоб зруйнувати греблю.

Журналісти зауважують, що за кілька днів до вибуху українські військові оприлюднили відео з безпілотників, на яких зафіксували десятки російських солдатів, що розташувалися табором на березі Дніпра. Вони "розслаблено" пересувались по Каховській ГЕС без прикриття — це свідчить про їхню впевненість у тому, що вони контролюють територію станції, і особливо греблю, яка мала стратегічне вирішальне значення, переконане видання.

Що відомо про затоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

За даними МВС, внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС загинули 17 людей. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину. Затопленими залишаються 876 будинків.

На Снігурівщині Миколаївської області внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС станом на 18 червня підтоплені понад 60 гектарів лісів.