Зеленський провів засідання Ставки. Говорили про контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 19 червня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Мова йшла зокрема про фронт та бригади контрнаступу.

"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", — написав Зеленський у Telegram.

Також під час засідання міністр внутрішніх справ Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Що відомо про підготовку українського контрнаступу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю американському телеканалу Fox News 14 квітня заявив, що українська влада нині сконцентрована на підготовці контрнаступу для звільнення своїх територій від російських загарбників.

12 квітня глава українського уряду повідомив, що під час його візиту до США Шмигаль і міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі обговорили нагальні потреби України для успішного проведення контрнаступальної операції.

18 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова: "Якщо ми не будемо готові, то ніхто не буде починати (контрнаступ — ред.) непідготовленим"

Раніше Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу України "йде за графіком". Він не став розкривати деталі, однак порадив не слухати "весь той шлак, який зараз несеться інтернетом".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ проти російських військ, однак чекає сприятливого моменту, аби досягти максимального результату.

23 травня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем Росії.

10 червня Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони ведуть "контрнаступальні дії" проти російських військ.