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Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках — ISW
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Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках — ISW

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Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках — ISW
Український військовий у нещодавно звільненому Благодатному на Донеччині. 16 червня 2023 р. Фото: AP/Libkos

Протягом 17 червня українські військові проводили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики ISW звернули увагу на твердження Міністерства оборони Росії та інших російських джерел про те, що українські сили завдавали локальних наземних ударів на захід і на південь від Кремінної. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські сили атакували північну та південну околиці Бахмута.

Міноборони Росії та інші джерела РФ також стверджували, що російські сили відбили обмежені наземні атаки українських військ на лінії Авдіївка-Донецьк. Окрім того, українські сили продовжували контрнаступальні операції південніше, південно-західніше та південно-східніше Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східної Запорізької областей.

За даними ISW, Сили оборони також проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова на заході Запорізької області. При цьому Ганна Маляр також заявила, що українські сили просунулися на відстань до двох кілометрів за кількома невстановленими напрямками на півдні України.

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