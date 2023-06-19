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Сили оборони можуть зупинити контрнаступ, щоб переглянути тактику — ISW
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Сили оборони можуть зупинити контрнаступ, щоб переглянути тактику — ISW

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Українські військові, зсу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

В ISW нагадали, що керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його оцінками, "протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу".

Газета The Wall Street Journal  також повідомила 17 червня, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", оскільки українське командування переглядає тактику.

"Ці звіти узгоджуються з нещодавніми спостереженнями ISW щодо масштабу та наближення локалізованих українських військ. контратаки на півдні та сході України. Раніше в ISW зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що оперативні паузи є звичайною практикою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

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