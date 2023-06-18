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Україна у боях втратила менш як 10% західної техніки — естонська розвідка
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Україна у боях втратила менш як 10% західної техніки — естонська розвідка

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Україна у боях втратила менш як 10% західної техніки — естонська розвідка
Український солдат на танку у Луганській області, 27 лютого 2022 року, флюстративне фото: Getty Images

Сили оборони України у боях з російською армією станом на 18 червня втратили менше, ніж 10% техніки, наданої західними партнерами.

Про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає ERR.

"Обладнання західного виробництва, як правило, пропонує кращий захист своїм операторам, а це означає, що навіть якщо це обладнання вийде з ладу, екіпажі часто виживають без серйозних травм", — сказав Гросберг.

Водночас за його словами, відсоток втраченого озброєння може зрости в ході наступальних операцій.

При цьому, на думку начальника естонського розвідцентру, у найближчі сім днів "ми не побачимо контрнаступу України".

Гросберг зазначив, що той факт, що український контрнаступ "не поспішає" є цілком логічним, адже російська сторона встигла зміцнити лінію фронту на окупованих територіях на сході України.

"Російська Федерація витратила останні дев'ять місяців на розбудову своїх оборонних об'єктів. З точки зору проведення класичної наступальної операції, де доктрина полягала б у тому, що нападнику потрібна чисельна перевага три до одного в особовому складі та озброєнні, на жаль, українці зараз цього не мають", — додав він.

Що відомо про підготовку українського контрнаступу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю американському телеканалу Fox News 14 квітня заявив, що українська влада нині сконцентрована на підготовці контрнаступу для звільнення своїх територій від російських загарбників.

12 квітня глава українського уряду повідомив, що під час його візиту до США Шмигаль і міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі обговорили нагальні потреби України для успішного проведення контрнаступальної операції.

18 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова: "Якщо ми не будемо готові, то ніхто не буде починати (контрнаступ — ред.) непідготовленим"

Раніше Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу України "йде за графіком". Він не став розкривати деталі, однак порадив не слухати "весь той шлак, який зараз несеться інтернетом".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ проти російських військ, однак чекає сприятливого моменту, аби досягти максимального результату.

23 травня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем Росії.

10 червня Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони ведуть "контрнаступальні дії" проти російських військ.

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