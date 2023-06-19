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Частину переправи у Глиниці на Буковині змило: як об'їхати
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Частину переправи у Глиниці на Буковині змило: як об'їхати

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Частину переправи у Глиниці на Буковині змило: як об'їхати
Через дощі частину переправи у Глиниці змило.

У Чернівецькій області внаслідок дощів змило частину технологічної переправи через річку Прут у Глиниці. Наразі там немає проїзду.

Місцеві розповіли Суспільному, що раніше рівень води був нижчим, а сьогодні знову піднявся.

Такий вигляд мала переправа о 10:45:

Як об'їхати?

У пресслужбі обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Суспільному повідомили, що водії можуть об'їхати технологічну переправу наступними маршрутами:

  • Н-10 "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига" (на Кишинів), далі дорогою Т-09-09 "Снятин – Косів – Старі Кути" через міста Снятин та Косів.
  • через Чернівці та Сторожинець. Для цього треба їхати дорогою Н-10 "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига" (на Кишинів), згодом виїхати на трасу М-19 "Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече" й потім на Р-62 "Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці". Так само у зворотному напрямку;
  • Вантажівки вагою до 18 тонн можуть скористатися дорогою Т-26-01 "Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська".
Схема об'їзду переправи у Глиниці
Схема об'їзду переправи у Глиниці. Джерело: Обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури

Що відомо про тимчасову переправу у Глиниці

  • З 2021 року у Глиниці кілька разів робили тимчасову переправу. У жовтні 2021 року перекрили рух мостом через ремонт. Торік у січні тимчасову переправу для будівельної техніки розмило — машину, яка там застрягла, витягували рятувальники. Пізніше там закрили рух для транспорту. Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який ремонтують. За кілька днів тимчасову переправу затопило вдруге — через пів години після відновлення. Відтак автомобілям дозволили їздити переправою у Неполоківцях, яка належить гравійно-піщаному заводу. Пізніше тимчасову переправу відновили вдруге.
  • У січні 2023 року Україна отримала з Норвегії десять тимчасових мостів. Ним може пересуватися важкий транспорт, зокрема вантажівки з гуманітарною допомогою, карети швидкої, пожежні авто, повідомляли в міністерстві інфраструктури. Зараз міст монтують.

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