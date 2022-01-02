У селі Глиниця Чернівецької області, де затопило переправу через річку Прут, застряг автомобіль. Рятувальники витягували його посеред води.
Про це у коментарі Суспільному сказала староста села Оксана Танасюк.
Про підтоплення стало відомо вранці 2 січня. Зараз на затопленій переправі працюють рятувальники. Вона є технологічною — її побудували на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка. Про це у коментарі Суспільному сказала речниця служби автомобільних доріг в області Наталія Гатеж. За її словами, решті транспорту там курсувати заборонено. Там встановили знаки і визначили схему об'їзду.
Що відомо
- 21 жовтня перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.
- Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.
- Жителі Стрілецького кута скаржились, що на їхніх будинках з'являються тріщини, бо через перекриття мосту в Глиниці через село почали їздити вантажівки.