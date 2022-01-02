У селі Глиниця Чернівецької області, де затопило переправу через річку Прут, застряг автомобіль. Рятувальники витягували його посеред води.

Про це у коментарі Суспільному сказала староста села Оксана Танасюк.

Про підтоплення стало відомо вранці 2 січня. Зараз на затопленій переправі працюють рятувальники. Вона є технологічною — її побудували на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка. Про це у коментарі Суспільному сказала речниця служби автомобільних доріг в області Наталія Гатеж. За її словами, решті транспорту там курсувати заборонено. Там встановили знаки і визначили схему об'їзду.

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