Протрималась пів години. На Буковині знову затопило тимчасову переправу

У Глиниці Чернівецької області вдруге затопило технологічну переправу, яку звели для будівельної техніки. Водночас тимчасовим мостом їздили місцеві. Його відновили кілька годин тому 5 січня.

Про це у коментарі Суспільному сказала староста села Глиниця Оксана Танасюк.

За її словами, вода прибуває у Прут, тому облаштований міст знову розмило. Танасюк говорить, переправа протрималась приблизно півгодини.

5 січня приблизно о 17:20 ремонтники відновили рух транспорту на тимчасовому мості. Про це у коментарі Суспільному казав голова Чернівецької райдержадміністрації Дмитро Козарійчук.

За словами Козарійчука, роботи виконував підрядник зробив, який ремонтує міст. На своїй сторінці у Facebook Козарійчук написав, що "транспортне сполучення між двома районами області забезпечено".

Споруду звели на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка, втім людям дозволять нею користуватись. Про це раніше у коментарі Суспільному сказав начальник служби автомобільних доріг області Ігор Гах.

За словами Гаха, у жителів сіл є складнощі з об'їздом, відтак вони користуватимуться переправою "на свій страх".

4 січня приблизно 30 місцевих жителів перекривали дорогу в селі. Таким чином вимагали ремонту переправи через Прут. Перекриття почалося о 8:00 й тривало понад десять годин, повідомляла Суспільному староста села Оксана Танасюк.

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