Протрималась пів години. На Буковині знову затопило тимчасову переправу

У Глиниці Чернівецької області вдруге затопило технологічну переправу, яку звели для будівельної техніки. Водночас тимчасовим мостом їздили місцеві. Його відновили кілька годин тому 5 січня.
Про це у коментарі Суспільному сказала староста села Глиниця Оксана Танасюк.
За її словами, вода прибуває у Прут, тому облаштований міст знову розмило. Танасюк говорить, переправа протрималась приблизно півгодини.
5 січня приблизно о 17:20 ремонтники відновили рух транспорту на тимчасовому мості. Про це у коментарі Суспільному казав голова Чернівецької райдержадміністрації Дмитро Козарійчук.
За словами Козарійчука, роботи виконував підрядник зробив, який ремонтує міст. На своїй сторінці у Facebook Козарійчук написав, що "транспортне сполучення між двома районами області забезпечено".
Споруду звели на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка, втім людям дозволять нею користуватись. Про це раніше у коментарі Суспільному сказав начальник служби автомобільних доріг області Ігор Гах.
За словами Гаха, у жителів сіл є складнощі з об'їздом, відтак вони користуватимуться переправою "на свій страх".
4 січня приблизно 30 місцевих жителів перекривали дорогу в селі. Таким чином вимагали ремонту переправи через Прут. Перекриття почалося о 8:00 й тривало понад десять годин, повідомляла Суспільному староста села Оксана Танасюк.
Що відомо
- 21 жовтня 2021 року перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.
- 2 січня 2022 року тимчасову переправу для будівельної техніки розмило. Там застрягла машина. Її витягували рятувальники. Пізніше там закрили рух для транспорту. Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю.
- Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.