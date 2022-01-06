У Чернівецькій області транспорт, який курсує в напрямку Вижницького району, замість зруйнованого моста в Глиниці зможе їздити іншою переправою. Вона розташована у Неполоківцях й належить гравійно-піщаному заводу.
Про це Суспільному Буковина сказав голова Чернівецької РДА Дмитро Козарійчук.
За його словами, домовилися з представниками гравійно-піщаного заводу в Неполоківцях, аби охоронці пропускали машини через переправу.
Цим мостом користуватимуться, поки переправу в Глиниці не відновлять для проїзду, сказав Козарійчук.
Підрядник, який працює над відновленням переправи в Глиниці, почне роботи, коли рівень води в Пруті впаде.
4 січня приблизно 30 місцевих жителів перекривали дорогу в селі. Таким чином вимагали ремонту переправи через Прут. Перекриття почалося о 8:00 й тривало понад десять годин, повідомляла Суспільному староста села Оксана Танасюк.
Тимчасову переправу звели на період ремонту мосту, щоб нею їздила будівельна техніка, втім людям дозволили нею користуватись. Втім переправу зруйнувало водою. Ввечері 5 січня підрядник відновив технічну переправу, але вже за пів години її знову змило водою.
За словами Козарійчука, станом на ранок йому повідомили про підняття рівня води у Пруті на майже один метр. Максимальне підвищення рівня води очікують 7 січня.
Що відомо
- 21 жовтня 2021 року перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.
- 2 січня 2022 року тимчасову переправу для будівельної техніки розмило. Там застрягла машина. Її витягували рятувальники. Пізніше там закрили рух для транспорту. Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю.
- Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.