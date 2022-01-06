У Чернівецькій області транспорт, який курсує в напрямку Вижницького району, замість зруйнованого моста в Глиниці зможе їздити іншою переправою. Вона розташована у Неполоківцях й належить гравійно-піщаному заводу.

Про це Суспільному Буковина сказав голова Чернівецької РДА Дмитро Козарійчук.

За його словами, домовилися з представниками гравійно-піщаного заводу в Неполоківцях, аби охоронці пропускали машини через переправу.

Цим мостом користуватимуться, поки переправу в Глиниці не відновлять для проїзду, сказав Козарійчук.

Підрядник, який працює над відновленням переправи в Глиниці, почне роботи, коли рівень води в Пруті впаде.

4 січня приблизно 30 місцевих жителів перекривали дорогу в селі. Таким чином вимагали ремонту переправи через Прут. Перекриття почалося о 8:00 й тривало понад десять годин, повідомляла Суспільному староста села Оксана Танасюк.

Тимчасову переправу звели на період ремонту мосту, щоб нею їздила будівельна техніка, втім людям дозволили нею користуватись. Втім переправу зруйнувало водою. Ввечері 5 січня підрядник відновив технічну переправу, але вже за пів години її знову змило водою.

За словами Козарійчука, станом на ранок йому повідомили про підняття рівня води у Пруті на майже один метр. Максимальне підвищення рівня води очікують 7 січня.

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