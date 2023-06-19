Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири дрони армії РФ

У ніч на 19 червня сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири дрони армії РФ. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ймовірно, це були "Шахеди-136" та "Орлан-10".

Що відомо про обстріли Дніпропетрощини

У ніч на 18 червня сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-"шахеди" армії РФ.

Вдень 18 червня військові РФ вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури.

У Нікополі на Дніпропетровщині за час повномасштабної війни через обстріли армією РФ пошкоджено близько 4,5 тисяч осель. Загинуло 16 людей, понад 120 — травмовані.

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