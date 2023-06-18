Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони армії РФ

У ніч на 18 червня сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-"шахеди" армії РФ. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Таким чином, були знешкоджені обидва безпілотники, якими армія РФ атакувала регіон.
Що відомо про обстріли Дніпропетрощини
- У ніч на 17 червня війська РФ з артилерії обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь, що на Дніпропетровщині. У місті пошкоджені комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач.
- У Нікополі на Дніпропетровщині за час повномасштабної війни через обстріли армією РФ пошкоджено близько 4,5 тисяч осель. Загинуло 16 людей, понад 120 — травмовані.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро