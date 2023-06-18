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Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони армії РФ
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Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони армії РФ

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Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони армії РФ
ФОТО: focus.ua

У ніч на 18 червня сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-"шахеди" армії РФ. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Таким чином, були знешкоджені обидва безпілотники, якими армія РФ атакувала регіон.

Що відомо про обстріли Дніпропетрощини

  • У ніч на 17 червня війська РФ з артилерії обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь, що на Дніпропетровщині. У місті пошкоджені комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач.
  • У Нікополі на Дніпропетровщині за час повномасштабної війни через обстріли армією РФ пошкоджено близько 4,5 тисяч осель. Загинуло 16 людей, понад 120 — травмовані.

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