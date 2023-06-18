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Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині: пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури
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Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині: пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури

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Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині: пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Вдень 18 червня військові РФ вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури.

"Ворог за останні кілька днів активно атакує певні інфраструктурні об'єкти, серйозно ускладнюючи забезпечення городян міста водопостачанням. Вони свідомо вибирають цілі, спрямовуючи свої зусилля на посилення гуманітарної кризи. Нікополь розташований всього за 10 км від ворога через "зникле" водосховище, а до Енергодару напряму – 21 км", – написав він.
Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині: пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури
Наслідки обстрілу Нікополя, 18 червня 2023 року. Фото: Telegram/Микола Лукашук

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, через обстріл Нікополя пошкоджено комунальне та енергетичне підприємства. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків.

Також понівечені дев'ять приватних будинків, сім господарських споруд, автомобіль, паркани, панелі сонячної електростанції, газопровід та дві лінії електропередачі. Загиблих та поранених немає.

Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині: пошкоджені два обʼєкти критичної інфраструктури
Наслідки обстрілу Нікополя, 18 червня 2023 року. Фото: Telegram/Микола Лукашук

В інших громадах області день минув спокійно, зазначив Лукашук.

Що відомо про обстріли Дніпропетрощини

У ніч на 18 червня сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-"шахеди" армії РФ.

У Нікополі на Дніпропетровщині за час повномасштабної війни через обстріли армією РФ пошкоджено близько 4,5 тисяч осель. Загинуло 16 людей, понад 120 — травмовані.

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