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Жодного "Петріота" в Україні не знищено — Зеленський
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Жодного "Петріота" в Україні не знищено — Зеленський

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Жодного &quot;Петріота&quot; в Україні не знищено — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 червня, фото: ОПУ

Російським військовим не вдалося знищити жодного зенітно-ракетного комплексу "Patriot" в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 червня.

"Хоч би хто там, у Росії, розказував, ніби наші "Петріоти" знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного "Петріота" не знищено", — наголосив він.

Також Зеленський під час звернення зазначив, що наступного тижня будуть нові важливі комунікації з міжнародними партнерами України – "заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне".

Що відомо про попередні заяви РФ про "знищення" ЗРК Patriot

У ніч проти 16 травня росіяни здійснили комплексну атаку на Київ із різних напрямків одночасно. Сили ППО знищили всі 18 ракет, випущених військом РФ по Україні: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" і 3 балістичні ракети.

17 травня у МО РФ заявили, що під час атаки 16 травня нібито поцілили ракетою "Кинджал" у ЗРК Patriot в Києві. Речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат тоді відмовився коментувати заяви РФ про "ураження ЗРК Patriot".

У Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформації про те, що зенітно-ракетний комплекс Patriot нібито було пошкоджено під час ракетної атаки вночі 16 травня. Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Водночас він заявив, що США допоможуть з ремонтом ЗРК, якщо він потребуватиме ремонту за межами України.

Згодом речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що знищити ЗРК Patriot одним ударом ракети "Кинджал" — неможливо.

18 травня Міноборони Росії опублікувало нову заяву про "знищення ЗРК Patriot". Там заявили, що ракетою "Кинджал" знищили "одразу 5 пускових установок комплексу".

30 травня у Повітряних силах спростували нові заяви РФ про "знищення" ЗРК Patriot.

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