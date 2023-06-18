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Загиблих "вагнерівців" вивозять з поля бою по 15 разів на день — перехоплення ГУР
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Загиблих "вагнерівців" вивозять з поля бою по 15 разів на день — перехоплення ГУР

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Загиблих &quot;вагнерівців&quot; вивозять з поля бою по 15 разів на день — перехоплення ГУР
Євген Пригожин на похороні загиблого в Україні бійця ПВК "Вагнер" кладовищі під Санкт-Петербургом 24 грудня 2022 р. . Фото: Associated Press

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову російського військового зі своєю дружиною: росіянин розповідає, що ПВК "Вагнер" зазнає в Україні великих втрат.

Так, дружина росіянина розповідає, що отримала поштові запрошення до лав ПВК "Вагнер", в яких обіцяють "найкращу підготовку з висококваліфікованими інструкторами".

Її чоловік на це відповідає, що "на зонах дуже мало людей залишилось, і вони (група Вагнера — ред.) починають шукати скрізь".

При цьому росіянин додає, що його знайомий "вагнерівець" розповів, що "понад 15 рейсів на день робить", і в нього — "повністю КАМАЗ забитий" тілами загиблих.

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