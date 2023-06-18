Минулої доби, 17 червня, у Донецькій області від обстрілів РФ загинули двоє жителів у Новоукраїнці та Богоявленці. Також отримали поранення троє людей у Костянтинівці та Максимільянівці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1565 людей, поранення отримали 3705 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

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