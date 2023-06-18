ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

За минулу добу на Донеччині від обстрілів загинули двоє людей, ще троє дістали поранень
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

За минулу добу на Донеччині від обстрілів загинули двоє людей, ще троє дістали поранень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
За минулу добу на Донеччині від обстрілів загинули двоє людей, ще троє дістали поранень
Обстріл Костянтинівки 14 червня. Фото: Facebook/Павло Кириленко

Минулої доби, 17 червня, у Донецькій області від обстрілів РФ загинули двоє жителів у Новоукраїнці та Богоявленці. Також отримали поранення троє людей у Костянтинівці та Максимільянівці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1565 людей, поранення отримали 3705 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Читати ще
Війська РФ зранку обстріляли Костянтинівку: поранені жінка та дитина Читати ще Війська РФ зранку обстріляли Костянтинівку: поранені жінка та дитина
Колаборанти та вояки. Кириленко розповів про результат перевірки деокупованих сіл на Донеччині Читати ще Колаборанти та вояки. Кириленко розповів про результат перевірки деокупованих сіл на Донеччині
За минулу добу Служба порятунку на Донеччині допомогла евакуювати понад 100 людей, з них 22 дитини Читати ще За минулу добу Служба порятунку на Донеччині допомогла евакуювати понад 100 людей, з них 22 дитини
У Курахівській громаді заборони купальний сезон на період воєнного стану Читати ще У Курахівській громаді заборони купальний сезон на період воєнного стану
Донецька область отримає понад 288 млн грн на відновлення та розвиток інфраструктури Читати ще Донецька область отримає понад 288 млн грн на відновлення та розвиток інфраструктури

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
&quot;Черешня вродила, аби було кому збирати&quot;. На Донеччині цьогоріч великий врожай черешні
"Черешня вродила, аби було кому збирати". На Донеччині цьогоріч великий врожай черешні
Поблизу Благодатного спецпризначенці знищили окупантів
Поблизу Благодатного спецпризначенці знищили окупантів
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
На початок