Десять та одинадцять років позбавлення волі отримали двоє російських військових за жорстоке поводження з цивільним населенням. За версією слідства, вони знущалися з місцевих жителів у селі Ягідному на Чернігівщині під час окупації області у березні 2022 року. Про це 15 червня повідомили на сайті Медійної ініціативи за права людини.

Кого та за що засудили

Андріян Базан та Доржу Куулар — військовослужбовці 55-ї окремої мотострілецької бригади із Кизила (Республіка Тува). Ця бригада впродовж березня 2022 року базувалась у селі Ягідному.

Знищена військова техніка військ РФ на території будинку культури у селі Ягідному. Фото: архів Суспільного, липень 2022 року

Тувинці жили у будинках та квартирах жителів села, вони проводили обшуки на початку окупації та зганяли людей до підвалу місцевої школи.

На основі щоденника однієї із заручниць підвалу журналісти Суспільного відтворили деталі воєнного злочину росіян та встановили російські підрозділи, які перетворили жителів Ягідного на “живий щит”.

Адріяна Омаєвича Базана та Доржу Валерійовича Куулара визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни та жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Окрім показів потерпілих та протоколів слідчих експериментів, доказом у справі був щоденник психолого-педагогічних спостережень командира взводу 55-ї бригади, який знайшли в Ягідному після відходу окупаційних військ, — “Щоденник психолого-педагогічних спостережень командира 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 мотострілецької бригади військової частини 55115. Розпочато: 25.11.2020”. У ньому були фото та відомості про службовців цієї бригади, йдеться у судових вироках.

За версією слідства, Андріян Базан 15 березня 2022 року спустився до підвалу, де примусово утримувалися цивільні, підійшов до одного з них та, погрожуючи автоматом, вивів його на вулицю. Потому, погрожуючи розстрілом, вимагав відомості про розташування підрозділів ЗСУ.

Базан наводив на чоловіка автомат Калашникова, стріляв у нього над головою, обіцяв, що наступні постріли будуть по ньому. Також кинув у його бік гранату. Потерпілий у той момент впав обличчям до землі та прикрив руками голову. При цьому росіянин засміявся, підняв гранату й відвів чоловіка назад у підвал, — йдеться у вироку суду.

Зруйнований будинок у селі Ягідному. Фото: архів Суспільного, липень 2022 року

Другий військовий РФ, Доржу Куулар, 10 березня 2022 року разом з іншими дев’ятьма військовослужбовцями із червоними пов’язками увірвався до будинку місцевої родини в селі Ягідному. На той момент сім’я із неповнолітнім сином ховалася від обстрілів у підвалі свого помешкання. Погрожуючи вогнепальною зброєю, військові наказали родині із неповнолітнім сином йти до шкільного підвалу.

Коли дружина відмовилася туди йти та попросила дозволити залишитися вдома, російський військовий, який був без маски, випустив автоматну чергу їй під ноги та пригрозив розстрілом на очах родини. Потому родину примусово відвели до підвалу школи, — йдеться у вироку суду.

На фото Базан Андріян та Куулар Дорджу. Потерпілі під час досудового розслідування впізнали обох обвинувачених на знімках. ZMINA

Слідство вказувало, що такими діями російські військові порушили норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Як відбувався суд

Чернігівський райсуд 24 травня визнав Андріяна Базана винним за ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни: жорстоке поводження з цивільним населенням) та призначив 11 років позбавлення волі.

До десяти років позбавлення волі 29 травня засудили Дорджу Куулара, який знущався з подружжя з неповнолітньою дитиною.

Судовий розгляд відбувався заочно. На вироки впродовж 30 днів може бути подана апеляція.

Російські військові оголошені в розшук. Покарання вони відбуватимуть після затримання.

Загалом українські правоохоронці оголосили про підозри 22-м військовослужбовцям 55-ї бригади РФ, які були у Ягідному на Чернігівщині у березні 2022 року. Станом на 15 червня 2023 року сімом з них українські суди вже винесли вироки, повідомив Суспільному прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури Сергій Крупко.

“Сім проваджень щодо семи військовослужбовців РФ скеровувались до суду окремо, оскільки вони не мали стосунку до підвального приміщення, де утримували людей у Ягідному. Вони вчиняли окремі злочини в приватних домогосподарствах — грабежі, знущання, але не в підвальному приміщенні. А по основному провадженню, по підвалу у Ягідному, є 15 підозрюваних в одній справі. Це безпосередньо ті, які зганяли людей до підвалу і там їх утримували. Щодо цих 15, ще слухаються провадження в Чернігівському районному суді. Дослідження доказів поки не розпочали. Наступне засідання у цій справі призначили на 3 серпня”, — сказав Сергій Крупко.

Що відомо про злочин у Ягідному