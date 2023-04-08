У Дніпрі випустили на волю близько 400 червонокнижних кажанів

В суботу, 8 квітня у Дніпрі випустили на волю близько 400 врятованих впродовж зими кажанів. Як розповіла Суспільному ековолонтерка Ольга Ченцова, ці рукокрилі занесені до Червоної книги й відповідно охороняються законом України.

Зокрема у природнє середовище випустили близько 40 нетопирів та 350 рудих вечірниць.

Впродовж зими, врятовані кажани перебували у Центрі реабілітації рукокрилих, що розташований у Харкові. Там їх перетримували та годували.

Нетопир середземноморський. Фото: Суспільне Дніпро

Волонтерка Ольга Ченцова каже: задля виживання, кажани часто оселяються у будинках людей. Якщо ж виявили у себе вдома рукокрилого, розповідає жінка, ні в якому разі не потрібно його чіпати.

"Враховуючи те що знищується природне середовище кажанів, вони змушені для того, щоб вижити оселятися в наших будинках. Велике прохання до містян: не чіпайте їх, будь ласка, нехай вони живуть. Вони не шкодять, не переносять повітряно-крапельним шляхом жодних хвороб, не шкодять майну", – сказала Ольга Ченцова.

Ольга Ченцова. Фото: Суспільне Дніпро

Також, каже волонтерка, всі види кажанів, що мешкають в Україні, занесені до Червоної книги, тому вбивати їх заборонено.

"Вони є дуже корисними тваринами й хотілося б щоб люди це розуміли, щоб люди поважали їх і не чіпали. Всі види кажанів, що мешкають в Україні, занесені до Червоної книги й відповідно охороняються законом України", – розповіла Ольга.

Фото: Суспільне Дніпро

Пізніше волонтери планують випустити на волю ще одну групу кажанів, які досі перебувають на реабілітації.

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