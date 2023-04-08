Рівнянин Іван Мартинов, який після свого спонтанного інтерв’ю про ціни на пальне та курс долара у 2014 році із фразою "це мєрзость" став відомим як "чоткий паца", одружився. Зараз він військовий 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Суспільному чоловік розповів, як знайшов свою обраницю.

Інформація про його одруження з'явилась в інтернеті 8 квітня, це було коротке відео у TikTok начебто із ДРАЦСу, його опублікувала жителька Хмельницького Ольга Кравчук. Вона написала, що взяла шлюб.

У коментарі Суспільному Іван Мартинов підтвердив, що взяв шлюб. Наречена — корінна хмельничанка, побрались із нею в Хмельницькій області. "Чоткий паца" уточнив, що це був тільки розпис, а основне весілля робитиме “трохи пізніше”.

“Будемо грати згодом, та так будемо грати, що ви там точно зайві не будете”, — сказав Іван.

Він розповів, що познайомився із Ольгою кілька місяців тому на Хмельниччині:

“Я приїхав до бойового побратима, він мене запросив в гості на новий рік. Я відпросився у батька, їхав-їхав, та й подзвонив до того друга й кажу: “Чуєш, та що ж я за дід мороз без снігуроньки?”. Він каже: “Я зрозумів”. Я приїхав і познайомився з нею на новий рік. Та і закрутилось так.” Його наречена — не військова, уточнив Іван.

Що відомо

Іван Мартинов воює у складі 68 окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку. До повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну він п’ять років прослужив у ЗСУ за контрактом. Потому звільнився в запас, а через три місяці знову довелось одягати форму.

В інтерв'ю Суспільному Іван розповідав про плани одружитись після перемоги.

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