На Рівненщині майстриня Ольга Ковальчук в'яже іграшки, а прибуток з їхнього продажу віддає на ЗСУ. Жінка родом з Харкова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона вимушено переїхала у Могиляни, де і почала в'язати.

Ольга Ковальчук розпочала займатися виготовленням м'яких іграшок влітку 2022 року. За цей час зробила понад 50 таких. До того ніколи не в'язала гачком.

"Побачила зайчика в патріотичних кольорах і мені дуже захотілося його зв'язати. Якраз на нього була безкоштовна схема, купила нитки і вирішила спробувати. Зайчик вийшов кривенький, а ось другий — набагато кращий. Я його продала через моїх знайомих на аукціоні, вони збирали на дрон", — розповіла вона.

Фото: Суспільне Рівне

Жінка родом з Харкова. З початку повномасштабного вторгнення вона вимушено переїхала у Могиляни, де і почала в'язати.

"У мене чоловік з цього села, він привіз нас до своїх батьків. Виїхали ми в перший день, таких грандіозних обстрілів ми не застали, просто з нашого будинку було видно окружну дорогу і всі ці пересування", — зазначила майстриня.

Нині Ольга періодично їздить до Харкова, де також продовжує в'язати.

"Вперше ми повернулись додому у серпні, треба було хоча б подивитися, що там. Але попали під обстріл і повернулися назад. Додому хочеться, періодично їздимо. Зараз і тут знаходимося, і в Харкові. Тому у мене запаси ниток і тут, і в Харкові", — розповіла майстриня.

Фото: Суспільне Рівне

Іграшки Ольга Ковальчук виготовляє на замовлення, продає їх у соцмережах.

"Спочатку по знайомих в основному продавала, а потім через знайомих виходили інші люди, яких я не знаю. Потроху почали з'являтися замовлення. Іноді бувало, що і по п'ять іграшок замовляли, приходилося і по ночах в'язати, бо треба було встигнути все зробити", — поділилась вона.

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів жінки, 80% прибутку з іграшок віддає на допомогу для армії.

"На той момент заробітку великого у мене не було, але треба якось допомагати армії, то чому б своє хобі не перетворити в добру справу, не допомогти. Я хочу, щоб закінчилася війна, повернутися додому і не боятися знаходитись там", — додала Ольга Ковальчук.

Читайте також

Виселення собачого притулку у Рівному: що відомо та які перспективи

Скільки ще переселенців готова прийняти Рівненщина. Дані ОВА

У місті Костопіль на Рівненщині повністю переходять на безготівкову оплату за проїзд

У поліції Рівного вперше вчать шукати наркотики цуценя породи джек-рассел-тер'єр

Читайте і дивіться Суспільне Рівне на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook