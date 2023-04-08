На Рівненщині рятувальники допомогли дістати двох дітей з металевого понтона, який відірвався від берега річки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області. 11-річні дівчата мали намір сфотографуватись на плавучій опорі.

Інцидент трапився 8 квітня у селищі Млинів Дубенського району на місцевому пляжі річки Іква.

"О 15:10 від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в селищі Млинів на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу", — зазначив речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.

Фото: ГУ ДСНС у Рівненській області

За його словами, прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою човна дісталися понтону, зняли з нього дітей та доставили їх до берега.

"Як вдалося згодом з’ясувати, діти гуляли на березі річки та вирішили зробити селфі на понтоні. В один момент металевий понтон від’єднався від берега та поплив за течією річки", — додав він.

Фото: ГУ ДСНС у Рівненській області

Медична допомога 11-річним дівчатам не знадобилася, їх додому забрали батьки.

Читайте також

На Рівненщині переселенка з Харкова в'яже іграшки, більшість прибутку донатить на ЗСУ

Пропонували поділитись спадком: на Рівненщині псевдофранцузи ошукали жінку на 68 тис. грн

У 20 турі УПЛ ФК "Рух" та "Верес" зіграли внічию

Читайте і дивіться Суспільне Рівне на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook