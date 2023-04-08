У двадцятому турі Української Прем'єр-ліги на стадіоні "Арена Львів" зустрілися ФК "Рух" та "Верес". Матч завершився із рахунком 0:0.

Матч на стадіоні у Львові стартував о 15:00. Перший тайм гри минув без забитих голів. В обох команд було кілька моментів, які їм не вдалось реалізувати. На другій хвилині Ярослав Карабін отримав жовту картку.

У другому таймі господарям поля не вдалось використати перевагу попри те, що половину другого тайму "Верес" грав у меншості. На 71 хвилині червону картку та вилучення отримав півзахисник команди Олександр Лебеденко. Жовті картки отримали футболісти "Руху" Богдан Слюбик та Василь Руніч.

Арбітр додав командам чотири хвилини додаткового часу. На 92 хвилині червону картку отримав Едсон і залишив поле. Матч завершився із рахунком 0:0.

Обидві команди станом на початок квітня знаходяться в нижній частині турнірної таблиці: "Верес" посідав 12 сходинку, "Рух" — 14-ту. Матчем проти "Руху" "Верес" продовжив свою безвиграшну серію з дев'яти матчів, у яких зазнав сім поразок. "Рух" має три поспіль поразки та одну нічию. Наступний поєдинок рівняни проведуть 15 квітня на виїзді проти "Металіста". Львів'яни ж днем раніше прийматимуть у себе вдома столичне "Динамо".

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