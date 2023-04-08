На Рівненщині шахрайка, яка представилася жителькою Франції, обманом змусила пенсіонерку перерахувати на банківський рахунок 68 тисяч гривень. Про інцидент 8 квітня повідомили у Нацполіції області. Жінка переконала, що отримала спадщину 500 тисяч доларів і готова віддати їх для постраждалих українців.

Ошуканою пенсіонеркою виявилась 68-річна жителька Дубна, яка спілкувалась з шахрайкою у соціальній мережі.

"Псевдофранцуженка сказала, що її чоловік помер і залишив у спадок значну суму, а вона смертельно хвора, тож хоче віддати гроші на благодійність. Дубенчанку така пропозиція одразу зацікавила, адже додзвонювачка роз’яснила, що 20% від суми треба буде віддати нужденним, а решта коштів дістанеться їй", — йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції області.

До розмови між жінками також долучився псевдоадвокат, який зазначив, що для оформлення усієї суми потрібно внести благодійний завдаток.

"Тож дубенчанка перерахувала на вказаний "адвокатом" банківський рахунок 68 тисяч гривень. Надалі зв’язок із псевдофранцузами обірвався", — додали у пресслужбі.

Жителька Дубна звернулась до поліції із заявою. За фактом шахрайства розпочали досудове розслідування.

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