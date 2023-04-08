У Краматорську Донецької області на залізничному вокзалі вшанували пам’ять загиблих під час російського ракетного обстрілу 8 квітня 2022 року. Тоді загинула 61 людина, ще 121 була поранена. Серед загиблих – 9 дітей.

Про це написав на Facebook-сторінці начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Пам’ять усіх жертв того обстрілу вшанували сьогодні у Краматорську разом із правоохоронцями, рятувальниками, волонтерами та представниками місцевої влади", – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови ОВА, на роковини обстрілу відбувся також допрем’єрний показ документальної стрічки "Станція Краматорськ", створений проєктом "Свідчить Україна" / The Reckoning Project, присвяченої теракту.

Голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко згадав день ракетного удару по вокзалу Краматорська. За його словами, десь о пів на одинадцяту ранку стався вибух.

"Спочатку здалося, що десь поряд. Дзвінок: це на вокзалі! 10:35 вже там. Перше, що відчув – це запах заліза. Густий болісний запах крові. Вона була всюди. Те, що я бачив… нікому й ніколи… Не зранку, а саме тоді – почався найстрашніший день в моєму житті. Найстрашніший день в житті кожного, хто був на вокзалі того дня у Краматорську", – згадує Гончаренко.

"Був запах металу та крові". В Краматорську вшанували пам'ять загиблих. Фото: Павло Кириленко / Донецька ОВА

Він також повідомив, що окупанти того дня вбили 9 дітей.

"Того дня Росія вбила ракетою 9 дітей. Ще 23 дитини – зазнали поранень. Загалом цей кровавий теракт забрав життя 61 людини, понад сотню – поранено", – зазначив керівник МВА.

На знак вшанування памʼяті загиблих від ракетного удару по всіх вокзалах України о 10.30 Укрзалізницею було оголошено хвилину мовчання.

У компанії нагадали, що в ніч, напередоні ракетного удару, з краматорського вокзалу вирушили три евакуаційні поїзди. "Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження", – розповіли в Укрзалізниці. Вокзал відновив роботу шість місяців потому. Квитки на перший рейс були викуплені повністю.

Що відомо

Вранці 8 квітня 2022-го росіяни обстріляли залізничний вокзал у Краматорську, на якому люди чекали на евакуацію. Згодом в СБУ повідомили: війська РФ використали ракету "Точка-У", а запустили її з окупованої частини Донеччини. У Краматорську на залізничному вокзалі під час обстрілу знаходилось близько чотирьох тисяч людей. Здебільшого це були жінки і діти.

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