Правоохоронці Дніпропетровщини вилучили у 45-річного жителя Павлограда автомат Калашникова та сім споряджених магазинів до нього, пістолет і 260 набоїв різного калібру. Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За повідомленням, зброю та боєприпаси правоохоронці виявили 7 квітня під час обшуків помешкання та в гаражі підозрюваного. Обшуки проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 263 Кримінального кодексу України.

Все вилучене направили на експертизу. Чоловіка доставили до Павлоградського районного відділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини скоєного та походження зброї. Триває слідство.

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