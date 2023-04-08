На понад 13 000 об’єктах на Херсонщині відновили розподіл газу

Станом на 1 квітня на Херсонщині відновили розподіл газу до 13 004 об’єктів, це Високопільська та Великоолександрівська ОТГ Бериславського району та Херсонський район. Про це у Facebook повідомив Херсонгаз.

Також за його даними, через повне знищення підвідного газопроводу, який знаходиться на тимчасово окупованій території, поки що неможливо відновити розподіл газу до усіх споживачів Бериславської ОТГ, йдеться у повідомленні.

Що відомо

На Херсонщині 13 деокупованих населених пунктів Бериславського району залишаються без газопостачання. Відновлення мереж ускладнює їх значне пошкодження та замінування територій.

З 26 населених пунктів Херсонського району, чотири залишаються без газопостачання.

Читайте також

Російські війська оголосили про примусову евакуацію у Скадовську на кінець квітня — Генштаб

Росіяни поширили фейк про дозвіл від СБУ на розстріл дезертирів на Херсонщині

"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини

Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Читайте нас у Telegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber