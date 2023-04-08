Протягом нинішнього опалювального сезону аварійні бригади Комунального підприємства "Київтеплоенерго", найбільшого теплопостачальника у столиці, ліквідували майже 5000 пошкоджень на теплових мережах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Восени та взимку теплоенергетичні об’єкти столиці зазнали більше десятка масованих атак із використанням ракет і дронів. Рівень пошкоджень різний для різних елементів системи теплопостачання, але завдяки оперативній роботі київських фахівців, їх наслідки вдалось мінімізувати",— каже Петро Пантелеєв.

За його словами у столиці замінили теплові мережі на усіх ділянках, де були прильоти. Зокрема, завдяки програмі міжнародної технічної допомоги USAID Проекту енергетичної безпеки, замінили понад 11 км пошкоджених ракетними обстрілами теплових мереж у чотирьох районах Києва.

Пантелеєв також поінформував, що польська компанія Logstor International надала комплектуючі та трубопроводи з найнижчим рівнем тепловтрат для заміни аварійної ділянки на території Відрадного масиву. Загалом, в умовах воєнного стану, вдалось замінити понад 50 км аварійних тепломереж.

В рамках підготовки до зими, ремонтні роботи проводитимуться в більших обсягах, враховуючи пошкодження, завдані РФ,— підсумував заступник голови КМДА.

Що відомо про діяльність КП "Київтеплоенерго" під час війни

Уряд США передали Києву труби та трубопровідну арматуру вартістю 1,3 млн дол., щоб відновити пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів РФ тепломережі і забезпечити централізоване опалення для 22 тисяч мешканців столиці.

Київ отримав від Польщі ізольовані труби та комплектуючі для аварійного ремонту теплової мережі міста. Це дозволить забезпечити надійну експлуатацію тепломережі на понад 30 років.

У вересні 2022 року у Києві замінили 26 км аварійних тепломереж. Перед стартом опалювального сезону "Київтеплоенерго" збільшило кількість ремонтних бригад. З приходом холодів вони усунули понад 4 тисячі пошкоджень труб. З початку 2023 року — понад 1,3 тис. пошкоджень тепломереж опалення та гарячого водопостачання.

Також Київ очікує на мобільні пересувні котельні, які у критичних випадках забезпечуватимуть теплом лікарні і дитячі заклади. КП "Київтеплоенерго" отримало 12 котелень, ще 11 — у процесі виробництва.

Читайте також

У Києві завершується опалювальний сезон

"Київтеплоенерго" отримало річний запас промислової солі від USAID для стабільної роботи мереж

Комунальники Києва в умовах війни працюють щоденно