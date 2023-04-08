До двох населених пунктів Херсонщини доставили 40 тонн продуктів

У Високопілля та Велику Олександрівку на Херсонщині доставили 40 тонн гуманітарної допомоги. Про це у Telegram повідомила у Telegram ОВА.
Овочі, тушкованку, крупи, олію, дитяче харчування надали ТОВ НВФ "Урожай" та Фонд "МХП-Громаді"з Черкащини, йдеться у повідомленні.
Що відомо
- Волонтери Мальтійської служби допомоги з Івано-Франківська приїхали з гуманітарним вантажем на деокуповану Херсонщину.
- На Херсонщині, у селі Сонячне Зеленівського старостинського округу розпочала роботу мобільна бригада лікарів гуманітарної організації INTERSOS.
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