Заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб звільнилася з посади

Заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ольга Горб звільнилася з посади. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, звільнилася вона за власним бажанням. На посаді пропрацювала два роки.

Що відомо

Оль Горб перебувала на посаді заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2021 року. До цього, у 2015 році, її призначали радницею голови Дніпропетровської ОДА. З 2012 року працювала на посаді першого заступника керівника бізнесу бюджетування промислових та комерційних підприємств ПриватБанку.

За даними Дніпропетровської ОВА, вона практично з самого початку АТО активно займалась волонтерською діяльністю. Зокрема, допомагала збирати кошти для лікування поранених, забезпечувала бійців сучасними аптечками.

У 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряло 37 декларацій публічних службовців, в тому числі й заступниці голови Дніпропетровської облдержадміністрації та депутатки обласної ради Ольги Горб. Її дані перевіряли через повідомлення про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців.

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