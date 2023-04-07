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На центральних вулицях Херсона відновлять роботу світлофорів
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На центральних вулицях Херсона відновлять роботу світлофорів

Світлана Білоус
  
На центральних вулицях Херсона відновлять роботу світлофорів
Ілюстративне фото: УНІАН

У Херсоні на центральних вулицях відновлять роботу світлофорів, повідомив на сторінці у Facebook голова МВА Роман Мрочко.

У повідомленні сказано, що це пов'язано із поступовим збільшенням автівок у місті. Також планується відновлення тролейбусних маршрутів.

"В районах, де світлофори не працюватимуть, просимо водіїв бути уважними за кермом, стежити за ситуацією на дорогах та дотримуватись загальних правил дорожнього руху", — написав Мрочко.

Що відомо

  • Вдень 7 квітня російські війська з артилерії обстріляли бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі Херсонської області. Поранені двоє фельдшерів.
  • Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей.

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