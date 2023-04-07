Шмигаль полетить до Канади домовлятися про боєприпаси та бронетехніку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує візит до Канади, щоб провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків. Це вкрай важливо для організації нашого контрнаступу", – сказав український прем'єр.

Шмигаль також сказав, що українська влада хотіла б, щоб уряд Канади запропонував страхування воєнних ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну, у рамках зусиль щодо підтримки відновлення та іноземних інвестицій.

"Нам буде потрібна додаткова підтримка у страхуванні воєнних ризиків, тому що жоден інвестор не прийде в Україну, якщо уряди наших партнерів не підтримають і не застрахують від воєнних ризиків в Україні. Тож якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші, ми проситимемо канадський уряд створити якийсь механізм підтримки канадських інвестицій", — сказав прем'єр.

Зазначається, що візит Шмигаля до Канади відбудеться найближчими тижнями, але з міркувань безпеки український уряд не розголошує дату візиту.

Як Канада допомагає Україні у війні проти Росії

Збройні сили Канади з 2015 року в рамках операції Unifier проводили навчання солдатів та офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області, але на початку лютого 2022 року ухвалили рішення перемістити своїх військових до інших країн Європи. Раніше Оттава оголошувала, що канадські військові інструктори планували перебувати в Україні в рамках операції Unifier до 2025 року.

За словами міністерки оборони Аніти Ананд, канадські інструктори з 2015 року навчили понад 35 тисяч українських військових, і цей процес продовжується у Великій Британії та Польщі.

У листопаді 2022 року Канада оголосила про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 500 мільйонів доларів. 2 грудня Канада відправила в Україну 500 одиниць зимового одягу для українських військових та планує відправити 40 броньованих машин бойової підтримки.

На початку грудня Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами цих країн. Серед представників РФ під санкції потрапили 33 чинних або колишніх високопосадовців Росії та шести організацій, причетних до ймовірних систематичних порушень прав росіян, які протестували проти вторгнення в Україну.

Канада також разом із Нідерландами 7 грудня подали спільну заяву про вступ у справу, порушену Україною проти Росії в Міжнародному суді ООН.

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