У Покровську на Донеччині тривають громадські обговорення, в яких містяни мають визначити нові чи залишити старі урбаноніми. Надати пропозиції можна до 1 травня 2023 року, інформує Покровська МВА.

П'ять топонімів з тих, які запропоновано до зміни:

вул. Гагаріна – вул. Гетьмана Івана Виговського.

пров. Гагаріна – пров. Полковника Семена Палія.

вул. 9 травня - вул. Святослава Хороброго.

вул. 9 січня - вул. Княгині Ольги.

Бульвар Андрющенка – бульвар Козацької слави/Сквер мистецтв.

Пропозиції можна надсилати на електронну пошту [email protected]з приміткою "перейменування об’єктів топоніміки", або у письмовій формі на адресу: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11 будівля міської ради, відповідальна особа Птушко Олена Іллівна (тел. 380978791633).

За даними МВА, за клопотанням голови комітету Громадської ради з питань духовності, культури, освіти та науки Світлани Гавриленко у Покровську планується встановлення пам'ятного знаку Козацької Слави на центральному бульварі міста. З цієї нагоди бульвар може називатися однойменно.

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