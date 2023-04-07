У Києві перевірили укриття, де волонтери виявили порушення

У Києві перевірили 25 укриттів, де раніше волонтери виявили порушення. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

За цими адресами забезпечили доступ киян до укриттів під час повітряної тривоги. Також облаштували приміщення, розмістили таблиці "Місце для укриття" із зазначенням відповідальних осіб за збереження ключів та їхні номери телефонів.

У КМДА нагадали, що в разі недопуску до укриттів під час тривоги потрібно повідомити поліцію та зателефонувати на гарячу лінію ДСНС на номер 101. Рятувальники приїдуть та забезпечать вхід до укриття.

Якщо споруди цивільного захисту під час повітряної тривоги замкнені, то можуть допомогти рятувальники КАРС "Київська служба порятунку". Викликати їх можна за номером: 044-430-37-13.

Що відомо про укриття в Києві

У серпні мер Віталій Кличко повідомив, що грошей на спорудження у столиці нових бомбосховищ та укриттів немає, адже всі кошти спрямовуються на оборону. Також не встановлюватимуть захисні споруди на зупинках.

КМДА радить використовувати наявні підвальні приміщення, підземні паркінги, підземні переходи, де можна сховатися у разі бомбардування чи атак. Усі вони є на карті, розміщеній на сайті міської влади, у додатку "Київ Цифровий".

У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо вони будуть зачиненими під час повітряної тривоги. У КМДА наголосили, що споруди цивільного захисту мають бути відчиненими і доступними для мешканців під час загрози ракетних ударів РФ.

Київ у 2023 році витратить понад 350 млн грн на ремонт укриттів. Мова про підвальні приміщення багатоповерхівок і спеціальні бомбосховища.

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