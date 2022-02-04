Укриття у Києві розраховані на короткочасне перебування близько 2 мільйонів людей.

Як повідомили у Департаменті муніципальної безпеки столиці, загальна місткість захисних споруд складає близько 2 млн 8 тис. осіб, передає Укрінформ.

"На сьогодні районними в місті Києві державними адміністраціями сплановано використання понад 500 сховищ та 4500 об’єктів подвійного призначення, зокрема, 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів тощо. Загальна місткість захисних споруд — близько 2 млн 8 тис. осіб", — зазначили у відомстві.

Укриття розраховане на короткочасне перебування у ньому - 1-2 години. Місткість укриття залежить від загальної площі з розрахунку 1-1,5 м2 на особу.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій у Києві створено фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять сховища та споруди подвійного призначення.

Укриттю у сховищах (понад 48 годин) підлягають:

працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, які продовжують свою діяльність в особливий період;

працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міста;

хворі;

медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

При цьому адреси розташування сховищ доводяться керівниками об’єктів господарювання, які мають їх на балансі, до відповідних груп населення.

Захист населення у разі НС здійснюється у спорудах подвійного призначення: в підземних приміщеннях метрополітену, підземних авгопаркінгах, цокольних, підвальних та напівпідвальних приміщеннях.

"Районні в місті Києві державні адміністрації постійно проводять роботу щодо визначення зазначених укриттів та приведення їх у відповідний санітарно-технічний стан, відповідно до вимог та Рекомендацій з утримання та експлуатації споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, наданих Державною службою України з надзвичайних ситуацій", — повідомили у відомстві.

За даними Київського метрополітену, станції та перегінні тунелі при виникненні надзвичайних ситуацій та в особливий період використовуються як сховища для укриття працівників найбільшої робочої зміни підприємства та населення Києва. У випадку переходу метрополітену в режим сховища, життєзабезпечення населення, яке укривається, здійснюється автономними системами електропостачання та повітропостачання і спеціальним санітарно-технічним обладнанням (водопостачання та водовідведення).

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