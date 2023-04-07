Поблизу Мар'їнки українські військові збили російський штурмовик

В районі Мар'їнки Донецької області українські десантники знищили Су-25 "Грач" російської армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

5 квітня на Лимано-Куп’янському напрямку українські бійці знищили танк Т-72, бойову машину десанту, самохідний міномет "Тюльпан" та гелікоптер К-52 російської армії. Зенітники 10-ї бригади збили К-52 наші переносним зенітно-ракетним комплексом польського виробництва "Перун", розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Також днями на Сватівському напрямку прикордонники спільно з артилеристами ЗСУ знищили складом боєкомплекту та одну вантажівку Урал з російськими солдатами.

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