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На Сватівському напрямку українські бійці знищили склад із боєкомплектом та вантажівку військових РФ
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На Сватівському напрямку українські бійці знищили склад із боєкомплектом та вантажівку військових РФ

Діана Козлова
  
На Сватівському напрямку українські бійці знищили склад із боєкомплектом та вантажівку військових РФ
Фото: ДПСУ

Днями на Сватівському напрямку прикордонники разом з артилеристами ЗСУ знищили місце розташування російських військових зі складом боєкомплекту та одну вантажівку Урал.

Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

"Також підтверджено ураження живої сили противника з втратами", — зазначили у ДПСУ.

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