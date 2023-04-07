Днями на Сватівському напрямку прикордонники разом з артилеристами ЗСУ знищили місце розташування російських військових зі складом боєкомплекту та одну вантажівку Урал.
Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.
"Також підтверджено ураження живої сили противника з втратами", — зазначили у ДПСУ.
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