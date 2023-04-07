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Запобіжний захід колишньому наміснику Лаври Павлу Лебедю оскаржили
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Запобіжний захід колишньому наміснику Лаври Павлу Лебедю оскаржили

Ексклюзивно
Віолетта Карлащук
  
Запобіжний захід колишньому наміснику Лаври Павлу Лебедю оскаржили
Митрополит Павло Лебідь у суді 1 квітня 2023 року. Фото: Суспільне

До Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі суду, апеляцію на запобіжний захід Павлу Лебедю подав адвокат Микита Чекман.

"Наразі йде процес витребування матеріалів справи. Після цього буде призначено засідання. Це очікується наступного тижня", — поінформували в Апеляційному суді.

Що відомо про справу проти колишнього намісника Лаври Павла

1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).

У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебідю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет.

Що відомо про події, пов'язані з храмами Києво-Печерської Лаври

31 грудня закінчився термін угоди про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою (МП).

Успенський собор і Трапезну церкву на території заповідника "Києво-Печерська лавра", повернули в державу. У відповідь УПЦ (МП) подала позов до суду через відмову використовувати храми Лаври.

З 29 березня з УПЦ МП розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення.

Народні депутати звернулися до СБУ з проханням прослідкувати, аби з Лаври не зникли мощі та ікони.

21 березня в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у ближні печери з мощами святих. Там почала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати.

29 березня сплив договір оренди національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з Українською православною церквою МП. Представники церкви мають залишити територію Лаври. У цей день на її території представники УПЦ МП провели молебень.

30 березня на території Лаври намагалася почати роботу комісія Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП. Утім вхід до одного з корпусів був заблокований вірянами, а саме приміщення зачинене. У п'ятницю, 31 березня, на територію Лаври вдруге прибула комісія Мінкульту. Утім представники церкви та віряни знову не пустили їх до будівлі.

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