Авраамій провів літургію в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Сьогодні, 7 квітня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври з нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці Православна церква України провела богослужіння. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Вперше в якості виконувача обов'язків намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври провів Літургію архімандрит Авраамій (Лотиш).

В.о. намісника Києво-Печерської лаври проводить богослужіння в Успенському соборі Фото: Анна Сергієць/Суспільне

"Ми постриженики Лаврські, склавши обітниці богові нести послух в цьому святому місці біля преподобних отців повинні прийняти нову канонічну реальність і за визначеним порядком продовжити своє служіння у лоні помісної церкви. Від цих святих стін належить віддалити те зовнішнє неправдиве. Ту злочинну ідеологію "русского міра", яку нам в церкві нав'язували",— сказав у своєму зверненні до вірян Авраамій.

В.о. намісника Києво-Печерської лаври і віряни в Успенському соборі Фото: Анна Сергієць/Суспільне

На святкове богослужіння в Успенському соборі Лаври зібралося близько двох сотень вірян.

В.о. намісника Києво-Печерської лаври і віряни в Успенському соборі Фото: Анна Сергієць/Суспільне

"Зі спілкування з братією знаю, що багато з вас перебувають зараз під сильним тиском. Вас намагаються залякати неправдою про помісну церкву і про майбутнє. Творці неправиди отримають заслужену відплату. Ті, хто цінує добро та істину утвердяться і матимуть духовну втіху від Бога",— підсумував Авраамій.

Що відомо про діяльність архімандрита Авраамія (Лотиша)

Архімандрит Авраамій був представником братії Києво-Печерського монастиря Церкви МП. Але 29 березня він перейшов до ПЦУ, де й отримав нову посаду — виконувач обов'язків очільника Києво-Печерської лаври.

УПЦ відреагувала на призначення та наклала заборону у священнослужінні для Авраамія "за ухилення в розкол".

"За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", — йдеться в повідомленні.

Келію, у якій раніше проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври, пограбували. Невідомі проникли виламали двері, вкрали особисті речі архімандрита, серед яких і власний комп'ютер архімандрита.

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