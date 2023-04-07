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Келію новопризначеного намісника Києво-Печерської лаври пограбували
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Келію новопризначеного намісника Києво-Печерської лаври пограбували

Ексклюзивно
Юрій Свиридюк
  
Келію новопризначеного намісника Києво-Печерської лаври пограбували
Архімандрит Авраамій (Лотиш) під час служіння Божественної літургії в Києво-Печерській лаврі 7 квітня, 2023 року. Фото: Анна Сергієць \ Суспільне

Келію, у якій раніше проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври, пограбували. Це підтвердили Суспільному в пресслужбі ПЦУ.

Повідомляється, що невідомі проникли виламали двері, вкрали особисті речі архімандрита, серед яких і власний комп'ютер архімандрита.

Сьогодні, 7 квітня, з нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, вперше виконуючий обов’язків намісника Лаври архімандрит Авраамій провів літургію в Києво-Печерській Лаврі з нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Служба відбулася в Успенському соборі Лаври, де зібралося близько двох сотень осіб.

Що відомо про діяльність архімандрита Авраамія (Лотиша)

Архімандрит Авраамій був представником братії Києво-Печерського монастиря Церкви МП. Проте 29 березня він перейшов до ПЦУ, де й отримав нову посаду — виконувач обов'язків очільника Києво-Печерської лаври.

УПЦ відреагувала на призначення та наклала заборону у священнослужінні для Авраамія "за ухилення в розкол".

"За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", — йдеться в повідомленні.

29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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