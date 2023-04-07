Внаслідок обстрілів армією РФ Херсонщини поранені семеро людей

Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Херсон військові РФ сім разів атакували з важкої артилерії та авіації. Снаряди влучили в будинки, об'єкти критичної інфраструктури та територію парка, йдеться в повідомленні.

Перший заступник голови облради Соболевський в Telegram повідомив, що п’ятеро поранених внаслідок обстрілів 6 квітня жителів Херсонщини перебувають у лікарні, двоє – отримали допомогу амбулаторно.

За добу, що минула, російські війська 15 разів били по Херсонській громаді. Про це в Telegram повідомила Херсонська МВА.

Зафіксували влучання у придніпровські території та мікрорайон Корабел, а також - в Антонівці, Придніпровському, Зеленівці, Садовому, Інженерному та Степанівці. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.

Що відомо

6 квітня на Херсонському напрямку російські війська нарощували оборонні рубежі і позиції. Обстріляли Антонівку та Херсон.

Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.

За минулу добу правоохоронці Херсонської області відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушення російськими військовими законів і звичаїв війни.

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