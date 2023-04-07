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Внаслідок обстрілів армією РФ Херсонщини поранені семеро людей
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Внаслідок обстрілів армією РФ Херсонщини поранені семеро людей

Доповнено
Таміла Іванова
  
Внаслідок обстрілів армією РФ Херсонщини поранені семеро людей
Херсон. Будівля ОВА після обстрілу росіськими військами вранці 19 грудня 2022 р.Фото: Суспільне Херсон

Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Херсон військові РФ сім разів атакували з важкої артилерії та авіації. Снаряди влучили в будинки, об'єкти критичної інфраструктури та територію парка, йдеться в повідомленні.

Перший заступник голови облради Соболевський в Telegram повідомив, що п’ятеро поранених внаслідок обстрілів 6 квітня жителів Херсонщини перебувають у лікарні, двоє – отримали допомогу амбулаторно.

За добу, що минула, російські війська 15 разів били по Херсонській громаді. Про це в Telegram повідомила Херсонська МВА.

Зафіксували влучання у придніпровські території та мікрорайон Корабел, а також - в Антонівці, Придніпровському, Зеленівці, Садовому, Інженерному та Степанівці. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.

Що відомо

  • 6 квітня на Херсонському напрямку російські війська нарощували оборонні рубежі і позиції. Обстріляли Антонівку та Херсон.
  • Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.
  • Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.
  • За минулу добу правоохоронці Херсонської області відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушення російськими військовими законів і звичаїв війни.

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