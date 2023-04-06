Будні лікарів військового госпіталю Запоріжжя

У військовому госпіталі в Запоріжжі оперують захисників із різних областей України. Надають всю необхідну першочергову допомогу, а після операцій, за потреби, відправляють лікуватися за місцем проживання та на реабілітацію. Оперувати можуть не лише після поранення, а й з іншими супутніми хворобами.

Журналісти Суспільного побували в госпіталі та поспілкувалися з пацієнтами й лікарями.

Військовослужбовець Юрій, один з пацієнтів, який зараз знаходиться на реабілітації після поранень різного ступеня тяжкості, зокрема в живіт.

"Я потрапив сюди з розбитою лівою рукою, відкритим переломом променевої кістки та ще й у живіт мені прилетіло… рана була 30 на 10 см, і один осколок пробив легеню".

Військовослужбовець Юрій, який проходить лікування у Запорізькому військовому госпіталі. 4 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Тяжкий був процес реабілітації, не знаю… Перші два місяці я навіть не надіявся, що в мене рука буде працювати, але потрохи, потрохи".

Інший військовий отримав вогнепальне проникаюче поранення черевної порожнини: осколок потрапив у печінку, де і залишився.

Огляд військового у хірурга Запорізькому військовому госпіталю, 03.04.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз ним опікується хірург Дмитро Мялковський. Каже: оскільки стан пацієнта після поранення стабільний, немає ознак перитоніту, на комп'ютерній томографії не бачимо ознак ушкодження кишківника, то в таких випадках допускається неоперативне введення, тобто спостереження.

“Ми зараз даємо час на реабілітацію для того, щоб рана загоїлася, для того, щоб осколок, який в печінці обріз капсулою і не викликав ніяких проблем. Допускається неоперативна тактика, тому що операція з видалення осколка інколи викликає більше проблем, ніж сам осколок, який там знаходиться”, – говорить Дмитро Мялковський.

Дмитро Мялковський, хірург Запорізького військового госпіталю проводить огляд пацієнта. Запоріжжя, 4 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Дмитро Мялковський також розповідає, що нині багато бійців звертаються до госпіталю з симптомами варикозної хвороби, їх доводиться оперувати.

Огляд хірурга у Запорізькому військовому госпіталю, 03.04.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Взагалі в кожного третього, за статистикою, є проблеми з периферійними венами, а коли вони вдягають бронежилет ще на верх та чіпляють решту, то виходить понад 20 кг, це додаткове статичне навантаження", — розповідає хірург Запорізького військового госпіталю.

Провідний хірург Запорізького військового госпіталю Юрій Міхеєв працює за фахом 20 років, але, розповідає, що коли мобілізувався й став військовим хірургом— розпочав нову сторінку свого життя:

"Зовсім інший ритм життя. Велика кількість поранених. Це робота в режимі 24/7".

27 березня 2023 року Юрій Міхєєв особисто отримав нагороду від Володимира Зеленського.

Юрій Міхеєв, провідний хірург Запорізького військового госпіталю отримує відзнаку від Президента України. Запоріжжя, 27 березня 2023 року. Фото: особистий архів Юрія Міхеєва

Юрій зазначає, що в медзакладі працюють також і прикомандировані лікарі з бойових частин, серед них — хірург Дмитро Мялковський.

"Лікар може бути при бойовій частині, але, якщо він високої кваліфікації, то від нього буде більше користі в госпіталі, ніж як він буде просто бойовий медик. Тобто, якщо це судинний хірург, то навіщо його використовувати під час евакуації, якщо він може зробити більше в умовах госпіталю"

Раніше Суспільне повідомляло, що 27 березня 2023 року Президент України Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою в Запорізькій області, в рамках якої був у військовому госпіталі.

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