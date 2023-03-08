Один з тисяч воєнних злочинів, які вчинили російські окупаційні війська на Донеччині, — це обстріл пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Два роки тому, 9 березня 2022 року, армія РФ завдала авіаудару. Суспільне Донбас згадує російський обстріл лікарні та пологового відділення, коли поранення дістали понад тридцять людей — породіль та медичних працівників, щонайменше шестеро загинули , серед них була й дитина.

Тоді, у березні 2022 року, Маріуполь дев'ять днів перебував в оточенні. Через постійні обстріли та бомбардування місто було без електрики та практично без зв'язку. Виїхати з оточеного міста у людей не було можливості — російські окупанти обстрілювали узгоджені шляхи "зелених коридорів".

Наслідки обстрілу армією РФ пологового будинок у Маріуполі, 9 березня 2022 року. Фото: Evgeniy Maloletka/АР

Першим про обстріл пологового будинку повідомив колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Приблизно за 40 хвилин після цього пресслужба Маріупольської міської ради повідомила про авіаудар по дитячій лікарні, корпус якої розташований поруч з пологовим будинком.

Армієя РФ обстріляла пологовий будинок у Маріуполі 9 березня 2022 року. Фото: Evgeniy Maloletka/АР

"В той день, коли бомбанули пологовий будинок, до нас привезли трьох. Одна в найтяжчому була, з розчавленим тазом і відривом правого стегна, в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокові заходи, ми зробили кесарів розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше пів години реанімації дитини не дала результатів. Потім ще пів години чи більше реанімація матері, без результатів. Загинули обидві", — розповідав хірург Тимур Марін, який перебував в іншій лікарні Маріуполя.

Наступного дня, 10 березня, у міській раді назвали перші дані про поранених та загиблих від авіаудару на пологовий будинок та дитячу лікарню: йшлося про 17 поранених, серед яких діти, жінки та лікарі, та трьох загиблих, у тому числі дитину.

Поліція Донеччини за фактом обстрілу відкрила кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Поліцейські, які перебували у місті, одразу почали документувати наслідки та збирати речові докази цього злочину.

Чоловік виносить дитину з розтрощеної будівлі після бомбардування 9 березня 2022 року. Поряд із ним поліцейські. Наслідки обстрілу армією РФ пологового будинку у Маріуполі, 9 березня 2022 року. Фото: Evgeniy Maloletka/АР

За рік розслідування справи, за даними прокуратури Донецької області, вдалось встановити більшу кількість жертв: внаслідок авіаудару загинули щонайменше шестеро людей — п'ять дорослих та трирічна дівчинка.

Ще щонайменше 33 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляла Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва 9 березня 2023 року.

"У зв'язку з тим, що у нас немає доступу на тимчасово окуповану територію, точну кількість постраждалих встановити неможливо", — пояснювала вона.

Одна з породіль, які перебували у пологовому, Маріанна Підгурська (Вишемірська) стала "обличчям" цього воєнного злочину російської армії після фоторепортажу Associated Press — знімальна група агенції в ці дні ще працювала в оточеному Маріуполі. Після авіаудару по пологовому будинку, жінку разом з іншими породіллями евакуювали до іншої лікарні, де вона 10 березня народила дівчинку.

Маріанна після народження доньки. Маріуполь, 11 березня 2022 року. Фото: Evgeniy Maloletka/АР

Спочатку російська влада заявляла, що авіаобстріл пологового будинку у Маріуполі — фейк, а всі відео та фото — це постановка. 10 березня на пресконференції у Туреччині глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російські військові обстріляли будівлю, бо там нібито була база батальйону "Азов".

Наслідки обстрілу армією РФ пологового будинку у Маріуполі, 9 березня 2022 рік. Фото: Evgeniy Maloletka/АР

В цей день російські окупанти скинули декілька авіабомб на Маріуполь, згадував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. В будівлі знаходився медперсонал, пацієнти. Місцеві жителі використовували будівлю також як укриття.

"Понад 100 людей було точно і це просто щастя насправді, що бомба не влучила, а не в приміщення пологового будинку, а не в приміщення дитячої лікарні, а просто впала між ними. Вагітних жінок перевели в іншу лікарню", — переповідав події того дня Андрющенко.

"Це один великий злочин, що почався з бомбардування пологового будинку і закінчився бомбардування драматичного театру. І цю низку подій складно розглядати одну без одної".

Два роки потому Маріуполь лишається окупованим, попри це розслідування злочинів в місті продовжуються, навіть в умовах, коли дістатися до місця неможливо: влада, правоохоронці, незалежні розслідувачі.

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