"Мости Миколаєва заміновані" – міський голова

У Миколаєві з 25 лютого заміновані Південнобузький (Варварівський) та Інгульський мости. Вночі та на час комендантської години споруди розводитимуть.

Про це розповів голова Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич.

"Важлива інформація! Чи будуть розведені мости? Так, будуть. На ніч і на час комендантської години будуть розводити мости, в будь-якому разі. Окрім того, наші мости сьогодні заміновані. Це робиться для того, щоб у разі приходу техніки, бачити переміщення, навіть може дійти до підриву мостів", — розповів Олександр Сєнкевич.

За його словами, таких самих методів щодо мостів вжито і в Києві, із сторони в’їзду.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, травмованих військових в наслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Ніч проти 25 лютого у Миколаєві минулася спокійно.

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