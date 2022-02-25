З 25 лютого на Волині запрацювала "гаряча лінія" для розміщення вимушено переміщених осіб, — повідомляють у Волинській обласній військовій адміністрації.
На "гарячу лінію" можуть звертатися люди, які потребують місця для поселення внаслідок термінової евакуації.
Телефонувати потрібно за номером — (0332) 778 211.
У повідомленні йдеться про те, що варто вказати своє місцеперебування та кількість осіб, що потребують поселення. Координатори гарячої лінії направлять громадян з інших областей, що потребують житла до найближчого місця вільного поселення та повідомлять про подальші дії.
У Волинській обласній військовій адміністрації Суспільному відмовились відповісти скільки людей станом на 13:00 звернулися за допомогою у потребі житла.
Що відомо
- 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.
- У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома.
- 24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.