З 25 лютого на Волині запрацювала "гаряча лінія" для розміщення вимушено переміщених осіб, — повідомляють у Волинській обласній військовій адміністрації.

На "гарячу лінію" можуть звертатися люди, які потребують місця для поселення внаслідок термінової евакуації.

Телефонувати потрібно за номером — (0332) 778 211.

У повідомленні йдеться про те, що варто вказати своє місцеперебування та кількість осіб, що потребують поселення. Координатори гарячої лінії направлять громадян з інших областей, що потребують житла до найближчого місця вільного поселення та повідомлять про подальші дії.

У Волинській обласній військовій адміністрації Суспільному відмовились відповісти скільки людей станом на 13:00 звернулися за допомогою у потребі житла.

Що відомо