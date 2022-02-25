Поліцейські закликають прикарпатців інформувати про підозрілих людей, невідомі знахідки та позначки на дорогах. Про це на Facebook-сторінці Національної поліції в області.

Жителів Івано-Франківщини просять бути максимально уважними: звертати увагу на підозрілі автомобілі, а також на розмітки, сигнальні мітки, маячки та інші позначки на дорогах чи будівлях.

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області Якщо ви помітили на вулицях підозрілі позначки — негайно телефонуйте в поліцію

Зверніть увагу на світлини. Саме про такі предмети слід негайно повідомити поліцейським.

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області Позначки потрібно сфотографувати, повідомити про них в поліцію і знищити

"Ці знаки, зроблені фарбою різного кольору, можуть стати вказівниками для ворожих військ", — йдеться у повідомленні.

Позначки потрібно сфотографувати, негайно повідомити про знахідку в поліцію, а потім знищити: засипати, зафарбувати, розбити чи в інший спосіб зробити невидимими.

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області Прикарпатців закликають інформувати поліцію про підозрілі позначки

Якщо ви помітили на вулицях підозрілих людей чи підозрілі транспортні засоби — негайно телефонуйте в поліцію.

Також, якщо ви побачили невідомі пакунки, ящики, валізи, сумки, не торкайтеся їх і не переносьте. Обмежте доступ до підозрілої знахідки та повідомте про це на лінію "102", закликають поліцейські.

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