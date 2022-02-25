Поліцейські закликають прикарпатців інформувати про підозрілих людей, невідомі знахідки та позначки на дорогах. Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції в області.
Жителів Івано-Франківщини просять бути максимально уважними: звертати увагу на підозрілі автомобілі, а також на розмітки, сигнальні мітки, маячки та інші позначки на дорогах чи будівлях.
Зверніть увагу на світлини. Саме про такі предмети слід негайно повідомити поліцейським.
"Ці знаки, зроблені фарбою різного кольору, можуть стати вказівниками для ворожих військ", — йдеться у повідомленні.
Позначки потрібно сфотографувати, негайно повідомити про знахідку в поліцію, а потім знищити: засипати, зафарбувати, розбити чи в інший спосіб зробити невидимими.
Якщо ви помітили на вулицях підозрілих людей чи підозрілі транспортні засоби — негайно телефонуйте в поліцію.
Також, якщо ви побачили невідомі пакунки, ящики, валізи, сумки, не торкайтеся їх і не переносьте. Обмежте доступ до підозрілої знахідки та повідомте про це на лінію "102", закликають поліцейські.
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