На Івано-Франківщині запровадили комендантську годину з 22:00 до 8:00. Про це повідомила голова облдержадміністрації Світлана Онищук.

"Цієї ночі була авіатривога. Ми вводимо комендантську годину з 22:00 до 8:00. В цей час потрібно бути всім у домівках та не виходити на вулицю. Це все — заради вашої безпеки", — каже Світлана Онищук.

З її слів, станом на 25 лютого до територіальної оборони вступили 500 людей.

"Якщо проаналізувати останню добу, ніч, ще 700 прикарпатців виявили бажання вступити в лави тероборони", — розповіла голова облдержадміністрації.

Голова облради Олександр Сич закликав всіх, хто хоче захищати територію області та України, звертатися в комісаріати.

"Усі, хто воював, має досвід тримати зброю в руках, можуть звернутися до центрів комплектації. Всі інші — до сил тероборони. Дуже важливо не допустити "хаосної партизанщини" — тобто створення непідконтрольних самооборонних сил, про які не буде знати влада. Це може викликати непорозуміння", — сказав Олександр Сич.

З його слів, також є можливість формувати на місцях самооборонні групи, які координуватимуть роботу з місцевими батальйонами тероборони.

"Якщо в громаді є певна кількість людей, які з тих чи інших причин не можуть вступити до територіальної оборони, бо хворенька мама, одинока чи якісь інші причини, але вони готові обороняти свій населений пункт, в такому разі вони можуть організувати самооборонну групу. Вона має координувати свої дії з місцевим поліцейським офіцером. Він своєю чергою координуватиме роботу з районним батальйоном тероборони", — розповідає Олександр Сич.

Голова обласної ради каже, якщо в громаді немає дільничого офіцера поліції, на себе може взяти відповідальність голова громади, але він має координувати роботу з батальйоном тероборони.

Що відомо

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.

За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.

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